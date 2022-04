La Nuit des Musées à la Maison de la Manufacture d’Armes Blanches Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Nuit des Musées à la Maison de la Manufacture d'Armes Blanches Ottrott, 14 mai 2022, Ottrott.

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 23:59:00

Ottrott Bas-Rhin EUR Une démonstration de forge en nocturne permettra aux visiteurs de profiter de l'obscurité pour contempler le mouvement des flammes dans le foyer. Une bonne opportunité pour découvrir l'histoire du village, de son ancienne manufacture et l'actuelle exposition temporaire : Figurines historiques.

