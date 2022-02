La Nuit des musées à La Cour d’or, déambulation Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

La Nuit des musées à La Cour d’or, déambulation Musée de la Cour d’Or, 14 mai 2022, Metz. La Nuit des musées à La Cour d’or, déambulation

Musée de la Cour d’Or, le samedi 14 mai à 19:30

Déambulation au musée de La Cour d’Or-Eurométropole de Metz ———————————————————– ### Profitez de cette nuit pour venir à la rencontre d’oeuvres exeptionnelles Lors de cette Nuit Européenne des musées 2022 qui aura lieu le samedi 14 mai de 19h30 à minuit, le musée de La Cour d’Or-Eurométropole de Metz vous invite a découvrir ses salles et collections, en suivant un parcours sur mesure. Vous pourrez vous rendre au musée en famille, avec des amis, en couple ou même seul. Des médiations seront prévues afin de répondre à vos interrogations ou de vous donner des explications sur nombre d’oeuvres exposées revêtant d’un intérêt certain. Nous vous attendons nombreux.

Entrée libre et accessibilité selon les directives sanitaires au 14 mai 2022. Poussette interdites.

Découvrez ou redécouvrez le musée de La Cour d’Or lors d’une démbulation qui suivra un parcours spécifiquement prévu pour cette Nuit Européenne des musées Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, Metz, 57000 Moselle Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Musée de la Cour d'Or Adresse 2 rue du Haut Poirier, Metz, 57000 Moselle Ville Metz lieuville Musée de la Cour d'Or Metz Departement Moselle

Musée de la Cour d'Or Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

La Nuit des musées à La Cour d’or, déambulation Musée de la Cour d’Or 2022-05-14 was last modified: by La Nuit des musées à La Cour d’or, déambulation Musée de la Cour d’Or Musée de la Cour d'Or 14 mai 2022 Metz Musée de la Cour d'Or Metz

Metz Moselle