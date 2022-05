La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes Nedde Nedde Catégories d’évènement: Haute-Vienne

NEDDE

La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes Nedde, 14 mai 2022, Nedde. La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes Nedde

2022-05-14 – 2022-05-14

Nedde Haute-Vienne Nedde Rdv de 19h à 23h, à la Cité des Insectes. Gratuit. Rens/Résa : 05 55 04 02 55 Pour la nuit des musées, La Cite des Insectes vous propose une soirée surprenante & gratuite ! Une nocturne à la lampe torche pour découvrir les collections, les vivariums et l’exposition temporaire « Vers un nouveau monde ! » de Hilly van der Wiel. Le Snack-bar “Le Tilleul” est à votre disposition sur place pour vous restaurer ou vous pouvez venir avec votre pique-nique. Si vous avez une lampe frontale prenez là pour la visite du musée. Prévoyez les vêtements adaptés au temps car nous passerons une partie de l’animation dans les jardins. Chaussures adaptées et vêtements chauds peuvent être nécessaires. Rdv de 19h à 23h, à la Cité des Insectes. Gratuit. Rens/Résa : 05 55 04 02 55 Nedde

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, NEDDE Autres Lieu Nedde Adresse Ville Nedde lieuville Nedde

Nedde Nedde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nedde/

La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes Nedde 2022-05-14 was last modified: by La Nuit des Musées, à la Cité des Insectes Nedde Nedde 14 mai 2022

Nedde