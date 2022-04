La nuit des musées à Champagney Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

La nuit des musées à Champagney Ronchamp, 14 mai 2022, Ronchamp. La nuit des musées à Champagney Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 24 Grande rue Ronchamp

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 20:00:00 Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 24 Grande rue

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp La Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à 20h, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées.

L’entrée sera gratuite pour tous.

Une animation ludique et originale est en préparation. negritude.cpy70@wanadoo.fr +33 3 84 23 25 45 http://www.maisondelanegritude.fr/ La Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à 20h, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées.

L’entrée sera gratuite pour tous.

Une animation ludique et originale est en préparation. Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme 24 Grande rue Ronchamp

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme 24 Grande rue Ville Ronchamp lieuville Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme 24 Grande rue Ronchamp Departement Haute-Saône

Ronchamp Ronchamp Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp/

La nuit des musées à Champagney Ronchamp 2022-05-14 was last modified: by La nuit des musées à Champagney Ronchamp Ronchamp 14 mai 2022 Haute-Saône Ronchamp

Ronchamp Haute-Saône