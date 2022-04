La Nuit des musées 2022 Tous les musées d’Europe Paris Catégories d’évènement: île de France

La Nuit des musées 2022 Tous les musées d’Europe, 14 mai 2022, Paris. Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 00h00

. gratuit

La 18e édition de la Nuit des musées se tiendra le samedi 14 mai dès 18h et jusqu’à minuit dans les musées et les institutions culturelles de Paris. Dès la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, 3 000 musées, partout en France et en Europe, proposeront une programmation spéciale pour faire découvrir ou redécouvrir leurs riches collections comme celle du musée de l’Ordre de la Libération, à Paris, en suivant des comédiens incarnant de grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Dans la capitale, près de 80 musées et institutions culturelles participent à cette grande manifestation. Plusieurs musées proposeront également une programmation spécialement dédiée aux familles. Et le tout gratuitement ! En outre, les 14 musées de la Ville de Paris ouvriront leurs portes pour proposer gratuitement au public visites guidées, performances, lectures et concerts, en plus de la découverte des expositions en cours. Horaires d’ouverture : de 18 h à minuit.

Entrée gratuite et sans réservation.

