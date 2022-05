La Nuit des Musées 2022 CAMPREDON centre d’art L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

CAMPREDON centre d’art, le samedi 14 mai à 20:00

Au programme à partir de 20h : * Entrée libre à l’exposition « Amélie Joos, Le jour se lève » * Concert de Yon Solo dans la cour * Visite théâtralisée de l’exposition effectuée par Christine Cornillet, médiatrice culturelle * Dégustation par les AOC Beaumes-de-Venise **OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU CENTRE D’ART DE 14H À 23H (FERMÉ LE MATIN).**

Entrée libre

Ouverture nocturne et gratuite du centre d’art avec animations. CAMPREDON centre d’art 20 rue du Docteur Tallet L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

