Le samedi 14 mai 2022

de 20h00 à 00h00

gratuit

La 18e édition de la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai 2022. Découvrez la programmation proposée par la musée à l’occasion de cette nuit de découverte gratuite et ouverte à tous. A l’occasion de la Nuit des Musées, l’artiste Ruben Carrasco réalisera un mur à proximité du musée, à l’angle de la rue des Quatre-Fils et de la rue Vieille du Temple, figurant un animal dont il nous réserve la surprise. Une incursion sauvage et éphémère d’un artiste urbain dans la ville au regard de celle des animaux. Musée de la chasse et de la nature 60, rue des Archives 75004 Paris Contact : https://www.chassenature.org/rendez-vous/la-nuit-des-musees

