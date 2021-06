Paris Maison de Victor Hugo Paris La nuit, des musées 2021 à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 20h30 à 20h45

gratuit

Dans le cadre de la Nuit des Musées venez découvrir l’exposition Victor Hugo; Dessins et leurs points parole 3 points paroles : focus de 15 mn sur un thème de l’exposition « Dessins : dans l’intimité du génie » à 19h30 Victor Hugo grand-père à 20h Victor Hugo dessinateur en voyage à 20h30 Dessiner contre la peine de mort Expositions -> Beaux-Arts Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges Paris 75004 Contact :Maison de Victor Hugo https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr https://www.facebook.com/Maisons-de-Victor-Hugo-Paris-160681813952769 https://twitter.com/MVHugo florence.claval@paris.fr Expositions -> Beaux-Arts Expos;En famille

