Hauterives Drôme

La nuit des musée au Palais idéal du facteur Cheval 2021-07-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 00:00:00 8 rue du Palais
Hauterives Drôme

Hauterives Drôme Pour la 17e Nuit européenne des musées nous vous proposons de vivre cette expérience inédite et magique sur place ! 600 bougies seront mises à disposition des visiteurs qui pourront les placer à leur gré sur et autour du Palais. Sur réservation en ligne. contact@facteurcheval.com +33 4 75 68 81 19 http://www.facteurcheval.com/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d'évènement: Drôme, Hauterives