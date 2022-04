La Nuit des morts-vivants Caen, 5 mai 2022, Caen.

La Nuit des morts-vivants Caen

2022-05-05 – 2022-05-05

Caen Calvados

Vous êtes adepte de l’étrange, le mystérieux vous fascine et le surnaturel vous séduit ? Alors préparez-vous à un programme mortel (et gratuit) pour une soirée d’enfer jeudi 5 mai !

Vous relèverez peut-être le défi des esprits qui se sont donnés au château de Caen pour se livrer à leur distraction favorite : vous effrayer, vous frôler, vous tourmenter, vous halluciner…

Serez-vous suffisamment intrépide pour participer à leurs réjouissances macabres ?

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre du dispositif les “Nuits de…”, une programmation de soirées participatives, ludiques et décalées à destination des jeunes de 18 à 25 ans proposées par la Ville de Caen.Speed dating de l’au-delàde 18h30 à 21h30 au musée des Beaux-Arts

Prêts à rencontrer une déesse, un roi, une sainte ou un peintre disparu(e)s ? Revenantes et revenants s’incarnent dans le corps des élèves des classes théâtre du Conservatoire de Caen pour échanger avec vous.

Mais la magie n’opère que 7 minutes !

Prenez rdv avec les personnages de votre choix par mailMusée fantômede 19h à 22h au musée de Normandie

Vous aimez les trains fantômes ? Alors l’ambiance va vous effrayer.

Les spectres vous assaillent, se réjouissent d’entraver votre avancée dans la pénombre et vous lancent des défis.

Par les animations GoplayQuiz mortelde 19h à 22h au musée de Normandie

Un légionnaire romain revenu à la vie surgit dans votre parcours. Pour poursuivre votre avancée, saurez-vous répondre à ses questions ?Docteur Maboule mérovingiende 19h à 22h au musée de Normandie

Tentez de récupérer les accessoires de ce soldat franc enterré. Et gare à vous si vous faites un faux mouvement !Enquête spectralede 19h à 22h au musée de Normandie

À vous de retrouver dans le musée les messages laissés par les spectres pour mieux les identifier.La lumière au bout du tunnelde 19h à 22h au musée de Normandie

Si vous avez survécu aux épreuves, vous pourrez laisser vos impressions sur un mur d’enquêtes, dessinez votre portrait-robot et profitez de la borne photobooth…Frissons téléphoniquesde 19h à 19h30 et de 20h30 à 22h au musée des Beaux-Arts

Un téléphone se met à sonner sur votre passage. Décrochez : une voix d’outre-tombe est au bout du fil !Les confinésde 19h30 à 20h30 au musée des Beaux-Arts

Pour la première fois, les quatre hollandaises du musée, confinées dans leur cadre depuis le XVIIe siècle ont la parole. Elles nous révèlent toutes les horreurs qu’elles ont entendues depuis 4 siècles.L’art de la divinationde 20h30 à 22h au musée des Beaux-Arts

Une cartomancienne obscure vous tire les cartes et vous prédit un avenir non moins ténébreux.Malédiction au châteaude 22h à 1h en extérieur

Rencontrez les spectres qui hantent le Château depuis des siècles. Revivez les destins tragiques de ces anonymes qui ont traversé la grande Histoire : chaman, tailleur de pierre, médecin de la peste, révolutionnaire et brancardière.

Par la Compagnie Papillon NoirLe village de la nuitde 18h30 à 1h en extérieurMaquillage et selfie pour changer de peau et devenir effrayant(te)Jeux de plateaux, jeux de rôle et d’enquêteStand de prévention proposé par La mutuelle des étudiants (LMDE)

Le port du masque reste recommandé.



