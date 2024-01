La Nuit des livres Harry Potter Librairie Chantepages Tulle, vendredi 2 février 2024.

La Nuit des livres Harry Potter Librairie Chantepages Tulle Corrèze

Escape game 4 parties à partir de 7 ans vendredi 2 février à 17h00 et 18h30 Samedi 3 février à 14h30 et 16h00 Tarif 5 €/participant Samedi 3 février 10h Quizz Harry Potter (gratuit) 15h et 16h30 Ateliers créatifs -5 € /participant A partir de 6 ans Sur inscription Place Limitées Costumes et baguettes conseillés –

Librairie Chantepages 26 avenue Charles de Gaulle

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-02 17:00:00

