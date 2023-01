La nuit des livres Harry Potter Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

La nuit des livres Harry Potter Lamballe-Armor, 2 février 2023, Lamballe-Armor . La nuit des livres Harry Potter 20 Rue de Lourmel La Cédille Lamballe-Armor Côtes-d’Armor La Cédille 20 Rue de Lourmel

2023-02-02 – 2023-02-05

La Cédille 20 Rue de Lourmel

Lamballe-Armor

Côtes-d’Armor Gallimard Jeunesse fête les 25 ans d’Harry Potter en France avec « Les Nuits des Livres Harry Potter » qui vont se dérouler du 2 au 5 février 2023 dans plus de 350 librairies. La librairie La Cédille testera vos connaissances sur la saga (équipe de 2, un adulte obligatoire si participant mineur). Au terme de ce tournoi national, 25 équipes seront sélectionnées pour la Grande Finale du Tournoi des Sorciers à Paris en juin 2023. Limité à 16 équipes, inscriptions obligatoires à la librairie jusqu’au 20 janvier. +33 2 96 30 98 51 https://la-cedille.fr/ La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Lamballe-Armor Côtes-d'Armor La Cédille 20 Rue de Lourmel Ville Lamballe-Armor lieuville La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor

La nuit des livres Harry Potter Lamballe-Armor 2023-02-02 was last modified: by La nuit des livres Harry Potter Lamballe-Armor Lamballe-Armor 2 février 2023 20 Rue de Lourmel La Cédille Lamballe-Armor Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lamballe-Armor

Lamballe-Armor Côtes-d'Armor