La nuit des livres Harry Potter Lamballe-Armor, 3 février 2022, Lamballe-Armor.

La nuit des livres Harry Potter La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor

2022-02-03 18:00:00 – 2022-02-03 20:00:00 La Cédille 20 Rue de Lourmel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Un voyage magique vous attend en librairie. En partenariat avec les éditions @gallimard_jeunesse_romans, le tournoi se passera sur 2 jours pour faire participer un maximum de personnes sans faire éclater la jauge :clin_d’œil: le jeudi 3 février à partir de 18h (2 parties) et le vendredi 4 février également à partir de 18h (2 parties).

La finale se tiendra le vendredi soir à partir de 20h30.

Ce tournoi verra s’affronter des binômes représentant chaque maison, le binôme sera constitué d’un adulte et d’un enfant (-15 ans)

Les éditions Gallimard Jeunesse organiseront une finale ultérieurement à Paris : en jeu… un voyage aux studios Harry Potter à Londres pour un adulte et un enfant, ceci explique la règle de composition des équipes.

La partie s’articulera autour d’un jeu sur l’univers Harry Potter, soyez prêt à dessiner, mimer et peut-être même chanter…

Le binôme gagnant de chaque partie est qualifié pour la finale du vendredi soir.

Au terme de cette finale nous aurons nos 2 gagnants, leurs noms seront envoyés à la maison d’édition qui procédera à un tirage au sort pour accéder à la prochaine étape.

Afin de respecter la jauge de la librairie et les règles sanitaires, nous demandons aux joueurs de ne pas se faire accompagner d’un fan club de plus de deux personnes.

Inscriptions :

Nous ne prendrons que des équipes composées de deux personnes, un adulte et un enfant de moins de 15 ans.

L’inscription est limitée à 16 équipes.

L’inscription doit être faite avant le 22 janvier.

L’inscription est limitée à une équipe par famille.

L’inscription doit se faire à la librairie uniquement (elle peut être effectuée par une tierce personne si vous ne pouvez pas vous déplacer d’ici là).

Un courrier postal vous sera envoyé pour confirmer votre inscription et vous préciser à quelle date et quelle heure se déroulera votre partie (jeudi ou vendredi).

+33 2 96 30 98 51 https://la-cedille.fr/

