La Nuit des livres Harry Potter Aix-en-Provence, 5 février 2022, Aix-en-Provence.

La Nuit des livres Harry Potter L’Antre de Calliopée 74 rue des Cordeliers Aix-en-Provence

2022-02-05 – 2022-02-05 L’Antre de Calliopée 74 rue des Cordeliers

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le samedi 5 février, à partir de 17h, rendez-vous à la librairie vêtus de votre plus beau costume de sorcier/sorcière pour participer à des activités, quizz et autres jeux sur le thème de la saga Harry Potter !

Participez à la Coupe des Quatre Maisons en équipes de 2 et tentez de gagner les livres : Le Carnet Magique du Chemin de Traverse et Le Carnet Magique des Sortilèges.



Si la librairie est choisie par Gallimard Jeunesse, l’équipe gagnante et la librairie monteront à Paris pour la finale. Les gagnants remporteront un week-end à Londres ainsi qu’une visite des studios !

Pensez à vous inscrire par mail, par message privé sur les réseaux sociaux ou à la librairie, le nombre de places est limité !

Cette année, L’Antre de Calliopée a le plaisir faire partie des libraires participant à la Nuit des livres Harry Potter !

lantredecalliopee@gmail.com +33 4 42 29 77 50

