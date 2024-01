La Nuit des Livres Harry Potter, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au dimanche 04 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Sorcières, sorciers, Moldues et Moldus du monde entier sont invités à embarquer pour un voyage enchanté, au cours duquel vous seront proposées toutes sortes de divertissements magiques, de merveilleuses activités à réaliser et des jeux ensorcelés !

Participez à cette dixième Nuit des Livres Harry Potter. Cette année, le thème de la soirée sera les lieux magiques. De la voie 9 ¾ à Pré-au-Lard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d’activités plus magiques les unes que les autres ! Alors sortez vos baguettes… et que la magie commence !

Plusieurs librairies dans Paris

Contact :

Harry Potter JKR