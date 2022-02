La Nuit des Légendes – Les Classes Mythiques du Conservatoire Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

La Nuit des Légendes – Les Classes Mythiques du Conservatoire Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement

2022-05-07 19:00:00 – 2022-05-07 Conservatoire National à Rayonnement Régional Pierre Barbizet 2 Place Auguste et François Carli

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement 15 15 Pierre Barbizet, Guy Longnon, Alain Marion, Jean Ter-Merguerian, Jean-Pierre Rampal … Des grands noms qui ont marqué des générations de jeunes musiciens. Ils sont les figures emblématiques du Conservatoire, ce lieu chargé d’histoire artistique et culturelle.



À l’occasion d’une soirée festive, de nombreux grands artistes et les élèves du Conservatoire viendront leur rendre hommage en animant toutes les salles du Palais Carli.



