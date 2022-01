La nuit des idées (re)construire ensemble RADO, 27 janvier 2022, Bordeaux.

La nuit des idées (re)construire ensemble

RADO, le jeudi 27 janvier à 18:30

PROGRAMME ——— **FAIRE ARCHITECTURE COMMUNE** _Avec Fabrizio Gallanti (Arc en Rêve)_ Cette Nuit des Idées 2022 prend place dans un tiers-lieu en construction au coeur d’un quartier en mutation. À la lueur de cet ancrage, le défi pour Bordeaux s’éclaire : parvenir à sortir de la seule rentabilité immobilière pour fabriquer des expériences urbaines plus durables, en lien avec les habitants et connectées aux enjeux sociaux et culturels. **ENTRER EN RÉSILIENCE ALIMENTAIRE** _Avec Nathalie Corade (Économiste territoriale et maître de conférences à Bordeaux Sciences Agro)_ _Modéré par Anne Sophie Novel (Journaliste)_ Si l’enjeu est de matérialiser de nouveaux circuits de transformation des espaces que nous habitons, la question de l’alimentation est à la confluence d’un certain nombre de défis. **PROJECTION «JEUNES POUSSES»** _Avec Marie Toussaint (Eurodéputée et à l’origine de L’Affaire du Siècle) et Vincent Tiberj (Sociologue, délégué recherche de Sciences Po Bordeaux)_ _Modéré par Clémence Postis (Rédactrice en chef de Far Ouest)_ La caméra de Flo Laval s’est glissée aux côtés de 4 jeunes pour comprendre comment cette nouvelle génération trouve le courage de répondre au défi le plus essentiel de notre société : nous nourrir. **GÉNÉRATION(S) 2022 – AGIR DIFFÉREMMENT** À l’heure d’une participation dans les urnes en chute libre, les modalités d’action politique classiques se trouvent profondément questionnées. Pourtant, dans une diversité d’opinions, de nouvelles formes d’engagement émergent de la jeune génération. **LIVE MUSICAL** Fin de soirée en musique – Programmation à venir en fonction des contraintes sanitaires.

Entrée libre

« La nuit des idées (re)construire ensemble » aura lieu le 27 janvier à RADO, Quai des Caps, à partir de 18h30.

RADO Quai des caps Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T18:30:00 2022-01-27T23:30:00