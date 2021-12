La Nuit des idées 2022 : (Re)construire ensemble la ville Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, 27 janvier 2021, Paris.

La Nuit des idées 2022 : (Re)construire ensemble la ville

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – Salle Labrouste, le mercredi 27 janvier à 19:30

Au cours d’une soirée exceptionnelle, qui aura lieu dans la prestigieuse salle Labrouste de la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, l’INHA propose d’ouvrir le débat sur le thème « (Re)construire ensemble ». La ville n’est pas seulement le cadre des dynamiques sociales et politiques, mais un enjeu à part entière dont habitants et habitantes, artistes et architectes sont les parties prenantes. À cet égard, les périodes de construction ou de reconstruction constituent des moments privilégiés où des représentations, parfois contradictoires, sont amenées à se rencontrer et s’affronter, pour déterminer les formes et les contours d’un paysage à venir. Cette Nuit des idées abordera la manière dont le consensus et le dissensus se définissent et s’expriment, au moment où les villes se font ou se défont. La première conséquence d’une destruction, qu’elle soit le produit d’un cataclysme ou d’un conflit, consiste à transformer le paysage urbain en ruine. Les villes modernes en Europe sont marquées par de tels événements qui, du grand incendie de Londres (1666), au tremblement de terre de Lisbonne (1755), produisent un spectacle contradictoire, vestige d’un passé anéanti et prélude à un éventuel renouveau. Les ruines se trouvent au cœur d’une négociation au moment de savoir si la reconstruction doit se mouler dans les traces du passé, ou opérer une table rase. Les contestations de l’ordre urbain et les oppositions aux projets d’aménagement prennent, quant à elles, des formes multiples. Si l’aspect dramatique des grandes scènes révolutionnaires, dont les incendies et les pillages renversent les monuments et les symboles d’un ordre établi, constituent des exemples canoniques, il existe, aussi, des conflits de basse intensité qui localement expriment le point de vue d’habitants et d’habitantes, d’usagers ou de groupes qui s’opposent aux grands travaux. Des percées haussmanniennes, à la rénovation du quartier des Halles, quelles sont les formes prises par les luttes urbaines ? Enfin, dans cette histoire au long cours, les années 1960 qui voient émerger un « droit à la ville » marquent, peut-être, un tournant. Architectes et urbanistes tendent, alors, à repenser les modalités de leurs interventions, en inventant des pratiques de coopérations avec les habitants et les habitantes. En somme, cette traversée historique entend dresser des perspectives pour comprendre et agir sur les très profondes mutations que connaissent aujourd’hui les métropoles, et qui affectent au quotidien nos vies. Créé pour célébrer la circulation des idées, cet événement, à l’initiative de l’Institut français, a vu naître une quinzaine de manifestations portées par le réseau culturel français à l’étranger depuis 2016, à travers le monde. Le principe de la Nuit des idées demeure une invitation au partage international des idées, à la découverte de l’actualité des savoirs de tous domaines dans une forme accessible et festive, où les enjeux de notre temps peuvent être placés sous les feux croisés de la réflexion philosophique, des savoirs scientifiques, des pratiques artistiques, ou encore des expériences littéraires. La manifestation privilégiera un dialogue européen sur les grands enjeux de notre époque à travers un prisme interdisciplinaire et dans un format convivial. **En partenariat avec l’Institut français et le musée du Louvre** **Programmation** Lou Forster (INHA)

