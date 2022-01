La Nuit des Idées 2022 • (Re)construire ensemble – Bordeaux (Fimeb x RADO) Rado, 27 janvier 2022, Bordeaux.

La Nuit des Idées 2022 • (Re)construire ensemble – Bordeaux (Fimeb x RADO)

Rado, le jeudi 27 janvier à 18:30

Le temps d’une soirée, Fimeb propose de se réunir à RADO* pour ouvrir des perspectives sur les enjeux décisifs de notre époque. ——————————————————————————————————————————– ### Pour la 7e Nuit des idées qui se déroulera pendant tout le 1er semestre 2022, à compter du 27 janvier, le thème « (Re)construire ensemble » a été choisi pour explorer la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets. **FAIRE ARCHITECTURE COMMUNE** • 18h30-19h00 Cette Nuit des Idées 2022 prend place dans un lieu en construction au cœur d’un quartier en mutation. À la lueur de cet ancrage, le défi pour Bordeaux s’éclaire : renforcer l’habitabilité du territoire en étant pleinement connectée aux pratiques sociales, urbaines et culturelles des habitants. Dans ce contexte, quel rôle l’architecture a-t-elle à jouer ? ― Discussion avec Fabrizio Gallanti (directeur d’Arc en Rêve) animée par Clément Lejeune (co-fondateur de Fimeb) **ENTRER EN RÉSILIENCE ALIMENTAIRE** • 19h00-20h15 Si l’enjeu est de matérialiser de nouveaux circuits de transformation des espaces que nous habitons, la question de l’alimentation est à la confluence d’un certain nombre de défis. Mêler les expériences et les pratiques dans un dialogue entre réalités métropolitaines et connexions rurales/agricoles apparaît désormais incontournable. ― Avec Nathalie Corade (économiste territoriale et maître de conférences à Bordeaux Sciences Agro), Thomas Boisserie (président Les Nouvelles Fermes) et Gabrielle Rodriguez (chargée de projet E-graine). Modéré par Isabelle Camus (rédactrice en chef Jugeote Média) **PROJECTION « JEUNES POUSSES » DE FLO LAVAL** • 20h15-21h30 Pourquoi devenir paysan à 20 ans ? Durant un semestre, en classe, en immersions professionnelles et dans leurs vies personnelles, la caméra de Flo Laval s’est glissée aux côtés de 4 jeunes pour comprendre comment cette nouvelle génération trouve le courage de répondre au défi le plus essentiel de notre société : nous nourrir. **GÉNÉRATION(S) 2022 : AGIR DIFFÉREMMENT** • 21h30-22h45 À l’heure d’une participation dans les urnes en chute libre au gré des scrutins successifs, les modalités d’action politique classiques se trouvent profondément questionnées. Dans une diversité d’opinions, les jeunes font pourtant émerger de nouvelles formes d’engagement mêlant sensibilisation en ligne, mobilisation dans la rue et écriture de nouveaux récits collectifs. ― Avec Marie Toussaint (Eurodéputée et à l’origine de L’Affaire du Siècle) et Vincent Tiberj (sociologue, délégué recherche de Sciences Po Bordeaux) Modéré par Jean Berthelot de La Glétais (journaliste chez Revue Far Ouest, fondateur de Podcastine et président du Club de la presse). **LIVE MUSICAL** • 22h45-23h30 Musicien et guitariste, Mistthom s’attache à la musique qui fait vibrer. Entre ses productions aux influences électroniques, ses créations musicales qui résonnent dans différents court-métrages et son live set au goût de house music, on savoure une expérience sonore teintée de chaleur et de mélancolie. En partenariat avec Cap Sciences et Bordeaux Culture Avec le soutien de la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc ***RADO est un espace de 1000m2 aux Bassins à Flot hébergeant une expérience collective, économique, culturelle et solidaire pour contribuer à créer du lien social dans le quartier.** **Créé par Wanted en partenariat avec Fimeb**

Pass sanitaire – Entrée GRATUITE

La Nuit des Idées revient à Bordeaux ce 27 janvier 2022 avec pour thématique «(Re)construire ensemble ».

Rado 29, rue Lucien Faure Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T18:30:00 2022-01-27T23:30:00