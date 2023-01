La nuit des humanités Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: 13098

13098 La Nuit des humanités offre une carte blanche à l’écrive et chercheuse Marielle Macé autour du thème : habiter le monde. Elle a invité l’auteur libanais Camille Ammoum pour débattre et la chanteuse Barbara Carlotti pour une lecture musicale de Nos sœurs les oiseaux. La nuit des humanités, (Co)Habiter le monde, deuxième nocturne de l’année proposée par la MéCA. Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

