LA NUIT DES HAUTS DE LORMES PRAIRIE (extérieur) Lormes, vendredi 16 août 2024.

LA NUIT DES HAUTS DE LORMES PRAIRIE (extérieur) Lormes Nièvre

Une nuit insolite et conviviale, dans une prairie où se mêlent et se partagent des performances artistiques et sportives, des concerts, des danses, un repas, des projections de films et un bal. Un grand mélange d’esthétiques et de styles, proposé gratuitement, réunissant des artistes en herbe ou confirmés, amateurs et professionnels de Lormes, venus des quatre coins de la Bourgogne ou d’ailleurs. Une nuit sous les étoiles pas comme les autres promise aux rencontres inattendues et inédites.

Un programme volontairement hétéroclite où se succéderont des contes et chansons en morvandiaux, en français ou en espagnol, des démonstrations de breaking et de street skating, des concerts électriques et acoustiques, des spectacles où les mots et la musique se marient, des performances écrites et jouées par de jeunes diplômés d’école d’art, des projections de courts-métrages (fictions et documentaires), de vidéos artistiques et expérimentales et de clips musicaux, de la musique live et une playlist pour danser ensemble.

Une soirée organisée avec la complicité et le savoir-faire culinaire de Désiré et Maryse Lombard de l’association Les hauts de Lormes et leurs voisins.

Avec au programme les artistes Mehdi Mosta, Thibault Perruche, Gaspard Bazin, Jean-Michel Grandjean, Nathalie Bitan, Jeanne Coquereau, Mado de Lormes, Thelma Di Marco-Bourgeon, Emmanuel Hieaux, Nicolas Roth, Jean-Philippe Derail, Gisèle Didi, Thierry Grapotte, Benoit Di Marco, Stella Goldschmit, Guillaume Villaros, John Weill, Beatrice Malvezin, Esmée Planchon, Laurent Avenel, Crétie Sizaret … et d’autres encore.

Sur place vous pourrez vous restaurer à 20h30 et vous désaltérer tout au long de la soirée.

N’hésitez pas à venir avec votre transat et une couverture. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 18:30:00

fin : 2024-08-16 23:59:00

PRAIRIE (extérieur) 71 Route d’Avallon

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté t.grapotte@gmail.com

L’événement LA NUIT DES HAUTS DE LORMES Lormes a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS