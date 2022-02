La Nuit des Griots ESPACE MUSICAL HYPERION, 7 avril 2022, Marseille.

La Nuit des Griots

ESPACE MUSICAL HYPERION, le jeudi 7 avril à 20:00

Usant tous les genres, du métal au gnawa et du reggae au hiphop, il étudie le rythme sous toutes ses formes, à travers ses rencontres et ses voyages. Avec Balaphonik Sound System, il se lance dans son projet le plus personnel. Tout est produit en live dans la plus pure tradition du musicien troubadour.. Alex parcourt asphalte et sentiers de la rue à la scène avec sa carriole sound system. Des instruments traditionnels comme le balafon, le didgeridoo, la vielle à roue et autres guimbardes se mêlent aux machines, au bass synthé, et au beat box, le tout lié par un chant-dialecte et orchestré par la loop station. C’est une mixtape vivante, combinée à une dose d’improvisation, avec un langage universel. Alexandre a créé son propre mode d’expression, basé sur des onomatopées émotionnelles. Il explore les possibilités de la voix en tant qu’instrument et comme un véhicule des paysages intérieurs. Il crée son univers imprégné d’influences dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois contemporaines, traditionnelles et souvent ethniques. Il remixe dans un style unique les paysages sonores du monde et de la musique en pleine mutation. Dynamique et d’une insatiable créativité, Balaphonik Sound System fait danser les corps, ressource et rafraîchit les esprits…

Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux variés.

ESPACE MUSICAL HYPERION 2 bis avenue du marechal foch 13004 marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:20:00