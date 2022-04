La Nuit Des Griots / CONTES musicaux CMA conception, 10 avril 2022, Marseille.

La Nuit Des Griots / CONTES musicaux

CMA conception, le dimanche 10 avril à 16:00

DIMANCHE 10 AVRIL ( Clôture du festival 2022 ) SPECTACLE DE CONTE MUSICAL suivi d’un GOÛTER africain. Oui oui ça sera un spectacle de contes, ça, on en est sûr. Il y aura peut-être un vieil homme aux dons multiples. Un jeune homme ou une jeune femme qui rêve aussi. Des animaux qui parlent… Des trésors enfouis sous une calebasse Ou ailleurs. On ne sait pas. On sait juste que c’est un spectacle de contes. Ça, oui, on en est sûr. Et beaucoup de musique… Contes enfants et adultes – Animé par l’exceptionnel JAB ( Abdoulaye Junior Birba ) Horaire : 16 h Lieu : 2 Rue Vitalis, 13005 Marseille, CMA conception Participation : 6 € enfant 8 € adulte Contacts réservation : 06 03 92 73 96 06 67 55 68 00 Site internet : [https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr)

