La Nuit Des Griots / CONTES musicaux & ATELIERS récréatifs Théâtre strapontin, 9 avril 2022, Marseille.

La Nuit Des Griots / CONTES musicaux & ATELIERS récréatifs

le samedi 9 avril à Théâtre strapontin

Depuis 7 ans, NDG c’est aussi un espace rencontre et détente en journée, avec un programme concocté pour les plus jeunes. SAMEDI 9 AVRIL Matinée Spectacles contes musicaux pour enfants ( 2 séances ) : Avec le monde incroyable de JAB ( Junior Abdoulaye Birba ). JAB est un passeur de rêves charismatique, chantre d’une Afrique contée et racontée avec enthousiasme. Il a su faire de la parole son arme pour atteindre les coeurs les plus sensibles. Et comme il le dit si bien « confiez-moi vos oreilles et je vous les rendrai pleine de bonne parole» Horaires des séances : 09h30 ( 3 à 6 ans ) 10h30.( 7 à 12 ans ) Lieu : Théâtre le Strapontin, 111 rue de l’olivier, 13005, Marseille. Participation : 6 € ( enfant ) 8 € ( accompagnant adulte ) En après-midi Nous vous proposons deux ateliers : — ATELIER bogolan (1) Le bogolan est un tissu teint suivant une technique très ancienne, utilisée au Mali, Burkina Faso et Guinée. Il désigne à la fois le tissu et un style particulier de teinture. Cet atelier est délivré par le bienveillant Moussa Ouattara qui se fera un plaisir de vous expliquer les différentes étapes de confection du bogolan utilisé à titre décoratif ou vestimentaire. Heure : 14 h Participation : 10€ / enfant ( à partir de 6 ans ) ATELIER musique (2) Découverte des instruments traditionnels d’Afrique du l’ouest Heure : 16 h Participation : 6 € / enfant ( à partir de 6 ans ) LIEU pour les 2 ateliers : CMA conception, 2 rue Vitalis, 13005, Marseille. ————————————————————– Site internet : [[https://nuitdesgriots.fr/](https://nuitdesgriots.fr/)](https://nuitdesgriots.fr/) Contact : [[live.culture@outlook.fr](mailto:live.culture@outlook.fr)](mailto:live.culture@outlook.fr)

6 / 8€

♫♫♫

Théâtre strapontin 111, rue de l’olivier, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T10:20:00;2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T11:30:00