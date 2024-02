La nuit des grenouilles ! Saint-Laurent, vendredi 15 mars 2024.

La nuit des grenouilles ! Saint-Laurent Côtes-d’Armor

A la lampe frontale, bottes aux pieds, la mare se révèle ! Les amphibiens, leurs larves et pontes n’auront plus de secret pour vous ! Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille . Prévoir lampes de poches, bottes et vêtements chauds. Animé par War Dro An Natur. .

Le Palacret

Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 22:30:00



L’événement La nuit des grenouilles ! Saint-Laurent a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol