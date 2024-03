LA NUIT DES GRENOUILLES Prinquiau, samedi 23 mars 2024.

LA NUIT DES GRENOUILLES Prinquiau Loire-Atlantique

LA NUIT DES GRENOUILLES

Présentation des différents batraciens et balade nocturne pour observer et écouter grenouilles, crapauds et autres tritons.

Les épuisettes seront inutiles mais prévoyez vos bottes et lampes de poches !

Sortie familiale, sur inscription

Proposé par l’association Terre d’Avenir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:30:00

Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire terredavenir@laposte.net

L’événement LA NUIT DES GRENOUILLES Prinquiau a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire