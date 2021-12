Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean La nuit des gamers Café des Granges Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

La nuit des gamers Café des Granges, 18 février 2022, Saint-Jean. La nuit des gamers

Café des Granges, le vendredi 18 février 2022 à 19:00

De 14 à 99 ans, passionnés ou curieux, passons une soirée autour de divers jeux vidéo. Saint-Jean Café des Granges Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Café des Granges Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Café des Granges Saint-Jean