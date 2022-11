La nuit des galeries Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La nuit des galeries Aix-en-Provence, 3 décembre 2022, Aix-en-Provence. La nuit des galeries

23 galeries aixoises du centre-ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-03 18:00:00 – 2022-12-03 22:00:00 Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône De l’art contemporain à la peinture du 17e siècle, du Street art à la création de bijoux, de l’art ancien du Pacifique à la Photographie, du mobilier design à la céramique en passant par la dorure ou l’encadrement, c’est un panel complet de l‘art qui est réuni dans cette association ! La Nuit des Galeries dynamise l’art sous toutes ses formes à Aix-en-Provence. Cette dernière fait battre la ville au rythme de l’art chaque année pendant une soirée.



La Nuit des Galeries invite, depuis une dizaine d’années le public à une visite nocturne à travers divers lieux de création, de l’artisanat d’art aux galeries d’art. Les portes restent ouvertes aux curieux ou passionnés jusqu’à 22h.

La Nuit des Galeries dynamise l’art sous toutes ses formes à Aix-en-Provence. Cette dernière fait battre la ville au rythme de l’art pendant une soirée. Ces nocturnes sont devenus des événements emblématiques pour les amoureux de l’art tout au long de l’année.

Cette année Images de ville et La Nuit Des Galeries vous propose une ballade cinématographique à travers les divers lieux artistiques !



// Les galeries et artisans d’art participants //



Galerie Imbert, 7, rue Jacques de la Roque

Galerie Vincent Bercker, 10, rue Matheron

La feuille d’or, 13 Rue Matheron

Galerie Azimut, 1 bis rue Matheron

Soandso, 6 rue Jaubert

Galerie A, 9 rue Loubon

Galerie des 3 Ormeaux, 7 rue Jaubert

Galerie Ars Longa, 2 rue Jaubert

Galerie Le container, 4, rue Granet

Galerie Parallax, 3 rue des Epinaux

Atelier des Epinaux Manuela Noble, 13, rue des Epinaux

Carré d’artistes 20 Rue De la Glacière.

Galerie Anne Marie Renan, 13, rue des Bouteilles

In Situ 17 ancien HB design, 8 rue Portalis

Galerie Goutal, 3ter rue Fernand Dol

Maison Dauphine, 14 rue du 4 septembre

Espace K-M 28 bis Rue Roux Alphéran

Gallifet Art Center, 52 Rue Cardinale

Sud Créatifs, 23 rue du 4 septembre

Hosier Lane, 1 rue Courteissade

Galerie Jeanne Bossert, 3 rue Adanson

La Gallery, 15 rue Van Loo

GAlerie Néa, 7 rue Jaubert

Galerie Amaury Goyet, 2 rue Jaubert

Atelier Polychrome, 8 rue Portalis

Galerie Jean-Louis Ramand, 8 rue Cardinale

La Non-Maison, 22 rue Pavillon Nouvelle édition de la Nuit des Galeries : les galeries et artisans d’art d’Aix-en-Provence vous ouvrent leurs portes en nocturne. Déambulez et découvrez une vingtaine de lieux dédiés à l’art ! lanuitdesgaleries.aix@gmail.com +33 6 60 55 20 60 https://www.lanuitdesgaleries.fr/ Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse 23 galeries aixoises du centre-ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

La nuit des galeries Aix-en-Provence 2022-12-03 was last modified: by La nuit des galeries Aix-en-Provence Aix-en-Provence 3 décembre 2022 23 galeries aixoises du centre-ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône