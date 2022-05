La Nuit des galeries 2022 Dinard, 13 août 2022, Dinard.

La Nuit des galeries 2022 Dinard

2022-08-13 – 2022-08-13

Dinard Ille-et-Vilaine

Cette manifestation culturelle et festive est devenue l’un des événements incontournables de la saison dinardaise !

Entre amis ou en famille, sous un air de jazz et autour d’un pot de l’amitié, venez découvrir 20 galeries et ateliers d’artistes d’exception dans une ambiance festive et conviviale :

– ouverture des galeries et ateliers d’artistes

– présence d’artisans locaux

– … et bien d’autre animations à venir !

Entrée libre.

Samedi 13 août 2022 – de 18h00 à minuit – Centre-ville de Dinard

+33 821 23 55 00

Dinard

