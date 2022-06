LA NUIT DES FORETS AU PARC NATIONAL DES FORETS Arc-en-Barrois, 17 juin 2022, Arc-en-Barrois.

LA NUIT DES FORETS AU PARC NATIONAL DES FORETS Arc-en-Barrois

2022-06-17 – 2022-06-26

Arc-en-Barrois 52210

Arc-en-Barrois DES JOURNÉES ET DES NUITS PARTAGÉES EN FORÊT

Une invitation à découvrir la forêt proche de chez vous et découvrir ses multiples fonctions : environnementale, productive et récréative. Expériences de nature, actions collectives en forêt, spectacles, œuvres artistiques, veillées et partage de connaissances et de savoir-faire par des forestiers, des professionnels du bois, des acteurs engagés ou des scientifiques…

Un festival qui vous invite à redécouvrir la forêt proche de chez vous à travers des expériences intimes et immersives, à ciel ouvert, de jour comme de nuit, à la rencontre des femmes et des hommes qui la cultivent, la protègent ou s’en inspirent, pour repenser ensemble notre lien au vivant et à la forêt !

Ce sont 18 évènements qui se dérouleront sur le territoire du Parc national de forêts, dans une dizaine de lieux différents.

Des conférences perchées, des balades contés, des sorties découvertes à pied, à vélo ou avec des ânes, des concerts acoustiques en forêt…. Un programme riche et diversifié qui s’inscrit dans une programmation nationale.

Des évènements pour tous les goûts, organisés par le Chien à Plumes, SIMONE, la Maison Laurentine, la maison de la forêt, Préface, … et qui saura ravir tous les publics.

evenements@forets-parcnational.fr +33 6 74 23 30 91 http://www.forets-parcnational.fr/fr/actualites/les-2-3-et-4-juillet-le-parc-national-de-forets-invite-les-nuits-des-forets?fbclid=IwAR1HmudWYYt1mYgbkR_e_mqXTPTpyTnA1oko-rK37scNnD7-udbsduewBGg

