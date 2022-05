La Nuit des Fôrets – Association ultra Le Relecq-Kerhuon, 18 juin 2022, Le Relecq-Kerhuon.

La Nuit des Fôrets – Association ultra Le Relecq-Kerhuon

2022-06-18 – 2022-06-18

Le Relecq-Kerhuon Finistère

Le temps d’une nuit, du coucher au lever du soleil, l’événement sera ponctué de surprises artistiques pour tous les

publics. A travers un parcours de création, nous vous invitons à ressentir la nature sauvage, à faire émerger de nouvelles

énergies par le Do It Yourself, à vous relier aux pratiques artistiques écoféministes et à découvrir La Gare, pensée

comme un écosystème transgressif. Réunissons-nous pour repenser notre rapport à la forêt, au vivant et au sensible.

Laissez-vous porter par une plongée artistique au bois de Keroumen.

Artistes :

Yseult Hugon

Camille Bernicot

Louisa Masson

Charlie Cann

dernière mise à jour : 2022-05-05 par