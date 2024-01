La nuit des flammes. Première édition Lieu-dit Le Bourg Marval, samedi 13 avril 2024.

La nuit des flammes. Première édition Lieu-dit Le Bourg Marval Haute-Vienne

La Nuit des Flammes, première édition ! Un événement nocturne culturel, familial, onirique. En plein air, nous vous invitons à une expérience hors du temps, rassemblant une vingtaine d’artistes et imaginatifs d’ici et d’ailleurs : installations mécaniques, performances visuelles, créations atypiques, spectacles, conte, concerts, savoir-faire ancestraux… Venez déambuler au cœur de la Flamme, dans un univers fumant, lumineux, vivant !

La Nuit des Flammes, première édition ! Un événement nocturne culturel, familial, onirique. En plein air, nous vous invitons à une expérience hors du temps, rassemblant une vingtaine d’artistes et imaginatifs d’ici et d’ailleurs : installations mécaniques, performances visuelles, créations atypiques, spectacles, conte, concerts, savoir-faire ancestraux… Venez déambuler au cœur de la Flamme, dans un univers fumant, lumineux, vivant ! EUR.

Lieu-dit Le Bourg La Plaine

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lanuitdesflammes@mailo.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:30:00

fin : 2024-04-13



L’événement La nuit des flammes. Première édition Marval a été mis à jour le 2024-01-25 par SPL Terres de Limousin