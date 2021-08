Valence Valence Drôme, Valence La nuit des étoilés – Valence en Gastronomie Festival Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme EUR 39 39 Partez dans une déambulation magique en onze étapes à la découverte des saveurs des grandes maisons gastronomiques étoilées de Drôme et d’Ardèche.

Poursuivez votre soirée aux côtés du DJ David Permingeat et du saxophoniste Nick Studer. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

