2022-07-30 – 2022-07-31

Thémines Lot Le 30 : de 21h à 0h00 observation du ciel avec télescopes et jumelles

Le 31 : de 16h30/18h30 observation du soleil L’association Culture et Patrimoine vous propose d’observer le ciel. +33 6 31 99 01 54 Le 30 : de 21h à 0h00 observation du ciel avec télescopes et jumelles

Le 31 : de 16h30/18h30 observation du soleil PNR causse quercy

