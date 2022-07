La nuit des étoiles Sermamagny Sermamagny Catégories d’évènement: Sermamagny

Territoire de Belfort

La nuit des étoiles Sermamagny, 6 août 2022, Sermamagny. La nuit des étoiles

7 rue du Malsaucy Sermamagny Territoire-de-Belfort

2022-08-06 – 2022-08-06 Sermamagny

Territoire-de-Belfort Sermamagny Territoire de Belfort EUR Cette soirée à la belle étoile devant la Maison de l’environnement est devenue un véritable rituel.

Grâce aux astronomes amateurs du Planétarium de Belfort, et à leurs instruments d’observation, nous pourrons ensemble explorer la voûte céleste.

15h à 18h : observation du soleil avec un matériel adapté, ateliers pour les familles

20h 30 conférence autour des dernières images du plus grand télescope jamais lancé dans l’espace : le James Webb Space telescop

A partir de 21h30 observation du ciel étoilé. Venir avec une petite laine.

La Nuit des étoiles est un événement initié par l’Association Française d’Astronomie. +33 3 84 29 18 12 Cette soirée à la belle étoile devant la Maison de l’environnement est devenue un véritable rituel.

Grâce aux astronomes amateurs du Planétarium de Belfort, et à leurs instruments d’observation, nous pourrons ensemble explorer la voûte céleste.

15h à 18h : observation du soleil avec un matériel adapté, ateliers pour les familles

20h 30 conférence autour des dernières images du plus grand télescope jamais lancé dans l’espace : le James Webb Space telescop

A partir de 21h30 observation du ciel étoilé. Venir avec une petite laine.

La Nuit des étoiles est un événement initié par l’Association Française d’Astronomie. Sermamagny

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Sermamagny, Territoire de Belfort Autres Lieu Sermamagny Adresse 7 rue du Malsaucy Sermamagny Territoire-de-Belfort Ville Sermamagny lieuville Sermamagny Departement Territoire-de-Belfort

Sermamagny Sermamagny Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sermamagny/

La nuit des étoiles Sermamagny 2022-08-06 was last modified: by La nuit des étoiles Sermamagny Sermamagny 6 août 2022 7 rue du Malsaucy Sermamagny Territoire-de-Belfort

Sermamagny Territoire-de-Belfort