Sermamagny Sermamagny 90300, Sermamagny La nuit des étoiles Sermamagny Sermamagny Catégories d’évènement: 90300

Sermamagny

La nuit des étoiles Sermamagny, 7 août 2021-7 août 2021, Sermamagny. La nuit des étoiles 2021-08-07 – 2021-08-07

Sermamagny 90300 Sermamagny EUR Rendez-vous annuel pour les férus d’astronomie, dès 15h00 observations du soleil avec un télescope adapté et accessible, et découverte du système solaire.

Dès la tombée de la nuit : Observation du ciel étoilé, accompagnés par les astronomes passionnés du planétarium de Belfort. +33 3 84 29 18 12 Rendez-vous annuel pour les férus d’astronomie, dès 15h00 observations du soleil avec un télescope adapté et accessible, et découverte du système solaire.

Dès la tombée de la nuit : Observation du ciel étoilé, accompagnés par les astronomes passionnés du planétarium de Belfort. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: 90300, Sermamagny Étiquettes évènement : Autres Lieu Sermamagny Adresse Ville Sermamagny lieuville 47.68064#6.80405