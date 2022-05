La nuit des étoiles Sabres Sabres Catégories d’évènement: Landes

La nuit des étoiles Sabres, 7 août 2022, Sabres. La nuit des étoiles Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres

2022-08-07 21:00:00 – 2022-08-07 Route de la Gare Ecomusée de Marquèze

Sabres Landes Sabres EUR Conférences et observations à la lunette astronomique avec l’association AG 33 Le quartier de Marquèze, isolé au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, est un spot formidable pour plonger dans la voie lactée et observer les étoiles. Munis de leur matériel d’observation, les membres de l’association Astronomie Gironde animeront cette soirée à l’écomusée. Réservation au 05 24 73 37 40 (nombre de places limitées)

Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres

