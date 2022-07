LA NUIT DES ÉTOILES – OMBRÉE SOLEIL Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Au programme de la soirée :

– 19h : soirée contée

– 20h : pique-nique

– 21h30 : veillée aux étoiles avec des téléscopes Prévoir pique-nique, transat, couverture.

Organisée avec l’association d’astronomie « Les étoiles de la Mée ».

Tout public.

