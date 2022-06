La nuit des étoiles Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

Munster 68140 Munster EUR Pour sa 1ère édition « La nuit des étoiles » aura lieu le samedi 14 août au stade – 16 Rue du Dr Heid à Munster de 20h à 23h. Petits et grands, venez observer les étoiles et initiez-vous à l’astronomie lors d’une soirée festive ! Au programme de cette manifestation gratuite : atelier de lecture du ciel, initiations ludiques, observations… le tout encadré par des professionnels de « Rand’Astro’ » ! Petits et grands, venez observer les étoiles et initiez-vous à l’astronomie lors d’une soirée festive ! +33 3 89 77 32 98 Pour sa 1ère édition « La nuit des étoiles » aura lieu le samedi 14 août au stade – 16 Rue du Dr Heid à Munster de 20h à 23h. Petits et grands, venez observer les étoiles et initiez-vous à l’astronomie lors d’une soirée festive ! Au programme de cette manifestation gratuite : atelier de lecture du ciel, initiations ludiques, observations… le tout encadré par des professionnels de « Rand’Astro’ » ! Munster

