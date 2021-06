La nuit des étoiles Martigues, 6 août 2021-6 août 2021, Martigues.

La nuit des étoiles 2021-08-06 21:30:00 – 2021-08-06 La Couronne Chemin de la batterie

Martigues Bouches-du-Rhône

– Espace d’observation : une vingtaine d’instruments pointeront les objets remarquables visibles ce soir là.

Projection sur le phare.

– Espace de découverte des constellations : balades virtuelles du ciel commentées avec pointage laser.

– Espace d’exposition des travaux d’astronomes amateurs : photos, maquettes et objet d’observation.

– Espace enfants avec les membres d’Astro club M 13 et la Société Astronomique Flammarion : sensibilisation aux sciences.

– Espace de découverte technique de traitement d’image.

L’informatique sert d’outil à l’amateur pour capturer et traiter les images venant du ciel via son télescope.

– Espace conférences.



Avec les clubs de la région.

C’est au phare de la Couronne que les observations auront lieu étant donné le peu de pollutions visuelles et lumineuses des alentours.

Rendez-vous dès 21h30 où une série d’animations est prévue pour célébrer les astres.

+33 7 64 09 11 36 http://www.astroclubm13.fr/

