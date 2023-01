La Nuit des étoiles Marsas, 12 août 2023, Marsas Marsas.

La Nuit des étoiles

Le bourg Marsas Gironde

2023-08-12 19:00:00 – 2023-08-12 00:00:00

Marsas

Gironde

Marsas

Rendez-vous de l’été devenu incontournable, la Nuit des étoiles, à 40km au nord de Bordeaux, vous invite à une soirée riche en découverte du ciel et de ses mystères, pour des moments de plaisir à partager en famille ou entre amis. Retrouvez au programme de nombreuses animations avec des ateliers ludiques, créatives, des conférences … A la tombée de la nuit profitez de la magie du ciel avec des observations du ciel. Que vous soyez férus d’astronomie ou simple curieux, venez enrichir vos connaissances du ciel et des étoiles en vous amusant !

Une soirée riche en rêve et en émotion en perspective.

Buvette et restauration sur place.

Rendez-vous de l’été devenu incontournable, la Nuit des étoiles, à 40km au nord de Bordeaux, vous invite à une soirée riche en découverte du ciel et de ses mystères, pour des moments de plaisir à partager en famille ou entre amis. Retrouvez au programme de nombreuses animations avec des ateliers ludiques, créatives, des conférences … A la tombée de la nuit profitez de la magie du ciel avec des observations du ciel. Que vous soyez férus d’astronomie ou simple curieux, venez enrichir vos connaissances du ciel et des étoiles en vous amusant !

Une soirée riche en rêve et en émotion en perspective.

Buvette et restauration sur place.

+33 5 57 58 67 18 Centre Intercommunal d’Action Culturelle

Crédit photo J.P Faugeron

Marsas

dernière mise à jour : 2023-01-20 par