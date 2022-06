La Nuit des étoiles filantes au Bégo Plouharnel, 12 août 2022, Plouharnel.

La Nuit des étoiles filantes au Bégo Plouharnel

2022-08-12 – 2022-08-12

Plouharnel 56340 Plouharnel

20h30 – 22h30/23h : Visite guidée des mégalithes d'Erdeven Découvrez au soleil couchant, la vie nocturne du plus grand site naturel et dunaire de Bretagne ! Témoins de la Seconde Guerre mondiale, les vestiges du Mur de l'Atlantique abritent une faune protégée et une flore raréfiée. Passionnés de nature et d'histoire, partagez un moment hors du temps sous un ciel scintillant d'étoiles filantes A 20h30/durée 2h30/parcours de 5km/conseillé à partir de 6 ans Réservations dans les offices de tourisme. Pour info : Constituée des débris de la comète 109P/Swift-Tuttle, la pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année parce que l'une des plus actives. Cet essaim météoritique dans la constellation de Persée s'étend du 14 juillet au 1er septembre, avec un pic d'activité dans la nuit du 12 août…. Qui est aussi celle de la pleine lune… pas de chance : sa luminosité gênera l'observation du phénomène

+33 2 44 84 56 56

