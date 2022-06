La nuit des Etoiles Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Catégories d’évènement: Aisne

Essômes-sur-Marne

La nuit des Etoiles Essômes-sur-Marne, 6 août 2022, Essômes-sur-Marne. La nuit des Etoiles

6 Rue Ferrée Essômes-sur-Marne Aisne

2022-08-06 – 2022-08-06 Essômes-sur-Marne

Aisne Essômes-sur-Marne 30 Le Champagne Michaux en association avec les producteurs de Bienvenue à la ferme vous propose une soirée chaleureuse sous les étoiles Venez poser votre couverture, en famille, entre amis, dans un champ le samedi 6 Aout.

Un espace jeux pour les enfants sera dédié, pendant que vous pourrez faire une pause dans le temps, assis ou allongé dans l’herbe, écouter le son des oiseaux et de la nature ou bien discuter avec les producteurs qui organise le pique-nique. En réservant dès aujourd’hui, nous vous remettrons à l’entrée un chéquier pour acheter les produits que vous voulez. Faire votre propre menu sur place, avec les producteurs locaux, qui vous proposeront, de quoi faire un savoureux pique-nique ( légumes fraichement cueillis, saucissons de boeuf, ou bien cochonnaille, fromage locaux, des fruits, jus de fruit, champagne) Pour passer une soirée hors du temps, et profiter du spectacle le 6 Aout, sera l’une des nuits avec le pique du nombre d’étoile filante. Le temps d’un savoureux repas dans une ambiance champêtre, à l’abri des pollutions visuel, au milieu de la nature, avec toutes les commodités nécessaires, et un accès voiture facile. Prenons le temps de se retrouver et partager une soirée unique. Des réservations pour tous Que vous soyez seul, en couple, avec ou sans enfants tout est possible ! Vous pouvez réserver un chéquier enfant (moins de 10 ans) ou adulte à l’unité ou bien pour deux dans l’onglet commander De 18h30 à 22h pour la partie pique-nique et toute la nuit pour ceux qui le souhaite Possibilité de parking à proximité du champ Le Champagne Michaux en association avec les producteurs de Bienvenue à la ferme vous propose une soirée chaleureuse sous les étoiles Venez poser votre couverture, en famille, entre amis, dans un champ le samedi 6 Aout.

Essômes-sur-Marne

