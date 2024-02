LA NUIT DES ETOILES D’HIVER rue Dom Pothier Épinal, vendredi 9 février 2024.

Le ciel d’hiver aussi a droit à ses Nuits des étoiles ! Pour commencer l’année, nous vous proposons de venir passer deux belles soirées avec nous au Centre Belle Etoile.

Vous pourrez y découvrir, guidés par les médiateurs scientifiques et bénévoles du club astronomie, le ciel et ses mystères…

Au programme observation, séances de planétarium, et bien plus !

L’occasion de rêver, de mieux comprendre les phénomènes et les astres qui s’y cachent !

Sans réservation.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-10 22:30:00

Épinal 88000 Vosges Grand Est

