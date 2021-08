Ramonville-Saint-Agne Château de Soule Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne La nuit des étoiles Château de Soule Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

La nuit des étoiles Château de Soule, 7 août 2021, Ramonville-Saint-Agne. La nuit des étoiles

Château de Soule, le samedi 7 août à 21:00

Observez les mystères du ciel nocturne : étoiles filantes, planètes et constellations. **Rendez-vous de 21h à minuit !** Masque obligatoire

Gratuit

Rendez-vous au château de soule samedi 7 août pour observer le ciel ! Château de Soule 13 avenue de suisse Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T21:00:00 2021-08-07T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Château de Soule Adresse 13 avenue de suisse Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Château de Soule Ramonville-Saint-Agne