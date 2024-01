La Nuit des Etoiles Béost, lundi 12 août 2024.

La Nuit des Etoiles Béost Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 19:00:00

fin : 2024-08-12

à partir de 19h, après le coucher du Soleil, et ceux qui vont pique niquer sur place, nouv vous donnons rdv au parking du col d’Aubisque. Après une petite marche de 5 minutes, vous Plongez vos yeux et votre imagination dans l’univers (à l’oeil nu et au télescope) et venez admirer les étoiles, les constellations et quelques objets du ciel profond si la météo le permet.

à partir de 19h, après le coucher du Soleil, et ceux qui vont pique niquer sur place, nouv vous donnons rdv au parking du col d’Aubisque. Après une petite marche de 5 minutes, vous Plongez vos yeux et votre imagination dans l’univers (à l’oeil nu et au télescope) et venez admirer les étoiles, les constellations et quelques objets du ciel profond si la météo le permet.

.

Col d’Aubisque

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées