La Nuit des étoiles – au Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire, 30 juillet 2022, Saint-Benoît-sur-Loire. La Nuit des étoiles – au Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire

2022-07-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-30 00:00:00 00:00:00

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Saint-Benoît-sur-Loire – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de communes du Val de Sully –

en partenariat avec l’Astro Club d’Ouzouer sur Loire Visites nocturnes, observation à la lunette, découverte du savoir des moines, sieste musicale. – SUR RESERVATION – +33 2 34 52 02 45 – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de communes du Val de Sully –

– par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de communes du Val de Sully –

en partenariat avec l'Astro Club d'Ouzouer sur Loire Visites nocturnes, observation à la lunette, découverte du savoir des moines, sieste musicale. – SUR RESERVATION –

