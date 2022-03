LA NUIT DES ÉTOILES Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Abbaye de Saint-Savin, le vendredi 5 août à 21:00

Que la force soit avec vous ! Pour la deuxième année consécutive, l’abbaye de Saint-Savin ouvre ses portes au public à l’occasion de la Nuit des Étoiles. Une visite guidée de l’abbaye sur la thématique de l’astronomie médiévale sera proposée en soirée, suivi de la projection dans le jardin de l’abbaye du film STAR WARS – La guerre des étoiles. Programme et horaires détaillés à venir. Organisé en partenariat avec le Comité des fêtes de Saint-Savin.

gratuit

