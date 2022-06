La nuit des étoiles

La nuit des étoiles, 6 août 2022, . La nuit des étoiles

La nuit des étoiles: observation du ciel avec des passionnés à partir de 22h à la Ferme du Parcot : 05.53.81.99.28

