La Nuit des Etoiles

La Nuit des Etoiles, 6 août 2022, . La Nuit des Etoiles



2022-08-06 19:30:00 – 2022-08-06 Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, deux soirées Astronomie organisées par la Bêta-Pi Vacances sur l’aire naturelle du Cébron.

Buvette et foodtruck dès 19h30. Début des activités à 21h. Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, deux soirées Astronomie organisées par la Bêta-Pi Vacances sur l’aire naturelle du Cébron.

Buvette et foodtruck dès 19h30. Début des activités à 21h. +33 6 95 24 61 26 Dans le cadre de la Nuit des Etoiles, deux soirées Astronomie organisées par la Bêta-Pi Vacances sur l’aire naturelle du Cébron.

Buvette et foodtruck dès 19h30. Début des activités à 21h. OTAVT dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville